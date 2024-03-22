استشهاد منفذ عملية بنيامين بعد مطاردة دامت 4 ساعات

استشهد منفذ عملية إطلاق النار بمستوطنة "دولف" في "بنيامين، بعد مطاردة دامت أكثر من 4 ساعات، غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأطلق المسلح النار على حافلة وفر، ولاحقته الشرطة الإسرائيلية، عند مفترق "هابارسا" بمستوطنة "دولف" في "بنيامين" وسط تبادل لإطلاق النار معه .

وحسب وسائل الإعلام العبرية، وقعت 6 إصابات في عملية رام الله، وطواقم نجمة داود الحمراء ومروحية عسكرية قامت بإجلاء 4 جرحى بدرجات متفاوتة إلى مستشفى بيلنسون وتل هشومير.

وأعلنت الوسائل العبرية أن الحادث الذي يجري في "بنيامين" حالياً هو حادث استثنائي، ومنفذ عملية إطلاق النار في "بنيامين" يبدو أنّه من أفراد النخبة وليس كالمنفذين السابقين ونحن على بعد خطوة من فقدان السيطرة.

وقالت مستشفى بيلنسون الإسرائيلي، إنها استقبلت ثلاث إصابات بينها إصابة خطيرة في عملية إطلاق النار قرب مستوطنة دوليف غربي رام الله.