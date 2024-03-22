مصطفى محمد يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع امام نيوزلندا

إستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على تشكيل الفراعنة في أول ظهور تحت قيادة “العميد” وذلك عندما يلتقي بنظيره النيوزلندي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وكشف المران الأخير للفراعنة، عن تغييرات بالجملة في التشكيلة المتوقعة للمنتخب، الذي يفتقد عددًا من العناصر الأساسية وأبرزها محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأحمد سيد "زيزو"، جناح الزمالك.

تشكيل منتخب مصر المتوقع امام نيوزلندا

من المنتظر أن يعتمد حسام حسن في مباراة اليوم امام منتخب نيوزلندا على طريقة 4-3-2-1، حيث يضم التشكيل المتوقع كلا من:

حارس المرمى: بمحمد أبو جبل (محمد عواد).

خط الدفاع: محمد شكري (محمد حمدي) - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش (مصطفى فتحي) - مصطفى محمد - محمود حسن "تريزيجيه".

وحذر حسام لاعبيه من الاستهانة من المنافس، حيث أكد أنه "فريق مميز في الكرات الثابتة ويشبهون منتخبات غرب إفريقيا مثل بوركينا فاسو، ولديهم طابع إنجليزي في الشكل الخططي ويعتمدون بشكل كبير على ثلاثي الوسط واستغلال انطلاقات الظهيرين، خصوصًا الظهير الأيسر الذي يلعب في الدوري الإيطالي".