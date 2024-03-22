موعد مباراة مصر ونيوزلندا في كأس العاصمة.. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني أمام نيوزلندا في إفتتاح بطولة عاصمة مصر الدولية الودية.

وتقام بطولة عاصمة مصر الدولية بمشاركة 4 منتخبات هي مصر وتونس ونيوزلندا وكرواتيا خلال الفترة من 22 مارس وحتى 26 مارس الجاري، وهي البطولة التي تم إدراجها وتم إدراج مباريات البطولة ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتأمل الجماهير المصرية في أن يبدأ المنتخب عهدًا جديدًا تحت قيادة العميد، خصوصًا أن البطولة الحالية تمثل بروفة أخيرة قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقررتين في مطلع يونيو المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتطلع منتخبنا اليوم لتحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا الذي يحتل المركز 103 في تصنيف الفيفا، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة والتي سيواجه فيها الفائز من لقاء تونس وكرواتيا، الذي يقام على ملعب ستاد القاهرة غدًا السبت.

وتشهد مباراة اليوم أول ظهور رسمي للفراعنة على ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتسع لـ90 ألف متفرج، حيث لم يخض المنتخب أي مباراة على هذا الملعب، لكنه دخل من قبل في معسكر مغلق على نفس الملعب وذلك قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

موعد مباراة مصر ونيوزلندا في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نيوزلندا في نصف نهائي بطولة عاصمة مصر في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزلندا في كأس العاصمة

تنقل مباراة منتخب مصر أمام نيوزلندا في نصف نهائي بطولة عاصمة مصر عبر قنوات أون تايم سبورتس