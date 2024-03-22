الليلة.. منتخب مصر يستهل مشواره مع العميد بمواجهة نيوزيلندا في كأس العاصمة

تحت عنوان الاختبار الأول لحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، يخوض الفراعنة مباراة قوية أمام منتخب نيوزيلندا مساء اليوم على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تقام في أرض الفراعنة خلال الفترة من 21 وحتى 26 مارس الجاري.



وكان من المقرر أن تقام هذه البطولة في الإمارات، قبل أن تتسبب أزمة الرعاية في إلغاء البطولة، إلا أن الشركة الراعية لاتحاد الكرة تدخلت وقررت نقل البطولة إلى مصر بعد الحصول على موافقة المنتخبات الثلاثة المشاركة، نيوزيلندا، تونس وكرواتيا، وتم إدراج مباريات البطولة ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتمثل مباراة اليوم بطاقة تعارف بين حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق والجماهير كمدرب للفراعنة، حيث تولى دفة القيادة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في مهمته مع المنتخب خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو، وغادر دون أن يحقق أي انتصار.

وتأمل الجماهير المصرية في أن يبدأ المنتخب عهدًا جديدًا تحت قيادة العميد، خصوصًا أن البطولة الحالية تمثل بروفة أخيرة قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقررتين في مطلع يونيو المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتطلع منتخبنا اليوم لتحقيق الفوز على منتخب نيوزيلندا الذي يحتل المركز 103 في تصنيف الفيفا، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة والتي سيواجه فيها الفائز من لقاء تونس وكرواتيا، الذي يقام على ملعب ستاد القاهرة غدًا السبت.

وتشهد مباراة اليوم أول ظهور رسمي للفراعنة على ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتسع لـ90 ألف متفرج، حيث لم يخض المنتخب أي مباراة على هذا الملعب، لكنه دخل من قبل في معسكر مغلق على نفس الملعب وذلك قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

واستعد المنتخب بشكل جيد لهذه المباراة، حيث حرص حسام حسن على تجميع اللاعبين قبل 9 أيام، واستغل فترة توقف الدوري للحصول على أكبر وقت مع اللاعبين المحليين، فيما انضم المحترفون الثلاثاء الماضي، وشاركوا في التدريبات الجماعية التي نفذ خلالها العميد خطة إعداد الفريق وتلقينه خطة اللعب التي يود فرضها خلال المرحلة المقبلة.