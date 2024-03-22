ترتيب كباتن منتخب مصر بعد غياب صلاح

يغيب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن مباريات الفراعنة في التوقف الدولي حالي لشهر مارس، والتي يتخللها مباراتين، الأولى ضد نيوزيلندا في كأس العاصمة الإدارية، والثانية بين أحد منتخبي كرواتيا وتونس.

ولن يشارك محمد صلاح مع منتخب مصر، في مباريات كأس العاصمة الإدارية والتي تشارك فيها منتخبات كرواتيا وتونس و نيوزيلندا، ويلتقي الفراعنة مع الأخير في نصف النهائي.

جاء سبب غياب محمد صلاح عن المشاركة رغم استدعاءه في قائمة المنتخب الوطني في بداية الأمر من حسام حسن، إلا أن نادي ليفربول طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، وعليه وافق الجهاز الفني للمنتخب على ذلك من أجل مصلحة اللاعب.

ويعتبر محمد صلاح قائد منتخب مصر، لكنه سيغيب لتذهب شارة القيادة إلى الأقدمية والتي تتمثل في أحمد حجازي بين صفوف لاعبي الفراعنة.

ترتيب كباتن منتخب مصر في معسكر شهر مارس الحالي:

-أحمد حجازي

-محمد أبوجبل

-رامي ربيعة

-محمود حسن تريزيجيه

-مصطفى فتحي

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العاصمة الإدارية ويلتقي مع نيوزيلندا اليوم في دور نصف نهائي البطولة، على الجانب الآخر يلتقي تونس مع كرواتيا.