وزير النقل يشهد توقيع مذكرة وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بجرجوب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارى لوزارة النقل في مجال النقل البحرى واللوجيستيات ويمثلها اللواء بحرى أ.ح عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة و تحالف إنفنتشر ويمثله كريم نخله رئيس مجلس الإدارة وشركة DOGUS التركية و يمثلها تولجا أكاس المدير التنفيذى للشركة.

وجاء ذلك بحضور اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الإقتصادية بجرجوب وذلك في اطار خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لإستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجى لتنفيذ عدة ـمشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية



وذلك لزيادة حجم التجارة مع الدول إلأفريقية وتعظيم دور مصر تجاه أفريقيإ و كذا انشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وانشطة التخزين لكافة أنواع البضائع للاستغلال المساحة الهائلة الغير مستغلة خلف الميناء وجذب إلإستثمارات العالمية لكافة القطاعات الإقتصإدية ( الصناعه- السياحة- لوجيستيات – تكنولوجيا المعلومات) .

وإقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين و راس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك إلأنشطة وجلب سياحة الكروز و إنشاء مجتمع عمرانى متكامل و مطار خاص بالمدينة.

تتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات وبدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة ، على ان يقوم التحالف خلال هذه الفتره بعمل دراسات جدوي للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية وذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على أحد المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء .

كما يستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليار دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله

وتعتبر نقطه البدايه للمشروع هى تشغيل محطه متعدده الاغراض ( حاويات ، الصب الجاف ، صب سائل ، بضائع عامه ) ومنطقه لوجيستيه متنوعه فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهايه هذا العام لبدء التشغيل اوائل عام 2026.