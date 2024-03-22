عاجل
حالة أحدهم حرجة.. إصابة ستة جنود إسرائيليين في اشتباكات مع فلسطينيين زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إندونيسيا روسيا تُحبط قصفًا صاروخيًا أوكرانيًا فوق بيلجورود
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تبني منشأة ضخمة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة

جنود جيش الاحتلال
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء منشأة كبيرة في قطاع غزة لفحص وتفتيش النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن المنشأة بحجم ملعبي كرة قدم وتقع بالقرب من الساحل على طول محور نتساريم الذي يقطع غزة من الشرق إلى الغرب.

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفحوصات الأمنية، تدرس إسرائيل أيضا استخدام المنشأة لتخزين المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة.

يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة، تخللتها هدنة دامت 7 أيام.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل نحو 32 ألف فلسطينيا و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدات التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد قرب اجتياج مدينة رفح جنوبي القطاع والتي لجأ إليها نحو 1.4 مليون فلسطيني مع تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال شن هجوم إسرائيلي، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع المجتمع الدولي بأنها ستقوم بإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.

مواد متعلقة

إذاعة الاحتلال: بناء المستوطنات في غزة بعد انتهاء الحرب هو الحل للسيطرة الأمنية

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الجمعة

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء الكويت سبل تطويرالتعاون بين البلدين

صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا

أسعار النفط ترتفع بدعم تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين

الأسهم الأوروبية تبلغ قمة جديدة بدعم قطاع الموارد الأساسية

أوكرانيا تناشد حلفاءها إمدادها بأنظمة الدفاع الجوي في حربها مع روسيا

اليوم.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي بشأن غزة
الجريدة الورقية