حالة أحدهم حرجة.. إصابة ستة جنود إسرائيليين في اشتباكات مع فلسطينيين

أصيب ستة جنود من قوات الاحتلال بجروح خلال اشتباكات متواصلة منذ عدة ساعات غرب رام الله في الضفة الغربية.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 6 جنود أصيبوا بعملية إطلاق النار والاشتباك المستمر منذ أكثر من ٣ ساعات غرب رام الله.

ووفق المصادر العبرية؛ فإن حالة أحد الجنود المصابين حرجة.

وأطلق مقاومون النار، صباح الجمعة، تجاه حافلة للمستوطنين قرب قرية دير بزيغ غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر من سكان محليين بسماع أصوات إطلاق كثيف للنيران استهدفت صباح اليوم الجمعة حافلة إسرائيلية قرب غرب رام الله.

من جانبها، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن جيش الاحتلال أن مسلحًا أو أكثر أطلقوا النار تجاه حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنتي “دوليف” و”طلمون”.

وعقب العملية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في أراضي بلدتي دير ابزيغ وكفر نعمة، ومنعت اقتراب الصحفيين، وشاركت طائرة مروحية عسكرية بعملية الملاحقة.

قال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر موقعا بين بلدتي كفر نعمة ودير بزيغ، حيث يُسمع صوت إطلاق نار متبادل.

وأشار الشهود إلى مشاركة طائرات مروحية في العملية الإسرائيلية، كما تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإطلاق الطائرات الرصاص باتجاه أهدافها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد الاحتلال عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 447 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.