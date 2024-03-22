روسيا تستهدف إمدادات الكهرباء بمدينة أوكرانية فجر اليوم.. التفاصيل

مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت فجر اليوم الأحداث بأوكرانيا حيث استهدفت روسيا إمدادات الكهرباء بمدينة خاركيف الأوكرانية مما تسبب في انقطاع جزئي للكهرباء.

ووفقا لشبكة "العربية"، فقد أوضح إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية أنه مع فجر اليوم الجمعة سُمع حوالي 15 انفجارا، وقال:"يبدو أن ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة ما تسبب في انقطاع جزئي للتيار".

ومن جانبه قال منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، أن القوات الروسية استهدفت مصنع "زوريا ماشبروكت" في نيكولاييف، حيث يتم إنتاج أجزاء الصواريخ ومعدات الإصلاح للقوات الأوكرانية.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الحادي والعشرين من مارس، في مدينة نيكولاييف، تم ضرب منشأة عسكرية في مصنع زوريا ماشبروكت، ووفقا لتقارير سكان نيكولاييف، كان الهجوم مزدوجا، مع تفجير كبير، وتم استهداف أحد مستودعات الذخيرة بشكل جيد".

وتابع منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، أن مصنع "زوريا ماشبروكت" معروف بإنتاج قطع غيار الصواريخ وإصلاح المعدات العسكرية الثقيلة، حيث تم تخزين الكثير من الذخيرة في المؤسسة، وكان هناك أيضا معدات عسكرية، أكثر من 20 وحدة.

يذكر أن أمس أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على قرية تونينكي الواقعة إلى الغرب من بلدة أفدييفكا التي سيطرت عليها في فبراير.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في منطقة أفدييفكا، تم تحرير قرية تونينكي"، لتواصل القوات الروسية بذلك تقدمها الميداني على حساب القوات الأوكرانية التي تعاني نقصاً في العديد والذخيرة.