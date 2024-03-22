تشهد انخفاضًا طفيفًا.. درجات الحرارة اليوم

يشهد فصل الربيع العديد من التقلبات الجوية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، والتي تتسبب في انخداع الكثيرين في حالة الطقس على مدار اليوم.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فصل الربيع يكون متقلبا بشكل حاد وسريع، متوقعة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة حتى يوم الاثنين المقبل، ولكن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ودافىء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون باردا في الصباح الباكر والليل على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليوم 22-3-2024

درجة الحرارة في القاهرة .. 13 و 22

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 14 و 19

درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 22

درجة الحرارة في طنطا .. 13 و 21

درجة الحرارة في دمياط .. 12 و 20

درجة الحرارة في بورسعيد .. 13 و 21

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 13 و 22

درجة الحرارة في السويس .. 13 و 22

درجة الحرارة في العريش .. 12 و 21

درجة الحرارة في رفح .. 13 و 20

درجة الحرارة في رأس سدر .. 11 و 22

درجة الحرارة في نخل .. 10 العظمى 19

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 08 و 15

درجة الحرارة في الطور .. 14 و 22

درجة الحرارة في طابا .. 15 و 23

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 16 و 25

درجة الحرارة في العلمين .. 13 و 19

درجة الحرارة في مطروح .. 12 و 18

درجة الحرارة في السلوم .. 11 و 19

درجة الحرارة في سيوة .. 11 و 20

درجة الحرارة في الغردقة .. 16 و 27

درجة الحرارة في مرسى علم .. 17 و 28

درجة الحرارة في بنى سويف .. 13 و 22

درجة الحرارة في سوهاج .. 13 و 28

درجة الحرارة في قنا .. 14 و 30

درجة الحرارة في الأقصر .. 13 و 30

درجة الحرارة في أسوان .. 15 و 31

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 11 و 28

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 14 و 31

درجة الحرارة في شلاتين .. 16 و 28

درجة الحرارة في حلايب .. 17 و 26

درجة الحرارة في أبو رماد .. 17 و 25

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 24