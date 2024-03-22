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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عبدالمنعم لإدارة الأهلي: عاوز احترف في اوروبا

عبدالمنعم
عبدالمنعم

قال الإعلامي أمير هشام، أن رحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسألة وقت بالرغم من انتهاء عقده بعد موسم ونصف.

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أضاف هشام خلال قناته على "يوتيوب": "هناك رغبة من الأهلي لتجديد وتعديل عقد عبدالمنعم، وكان هناك جلسة قبل السفر إلى السعودية لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، ولم يتم الاتفاق".

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وتابع أمير هشام: "محمد عبدالمنعم أبلغ النادي برغبته في الرحيل إلى الاحتراف الأوروبي، والأهلي لديه ترحيب حتى في حالة تجديد عقده، ولكنه ينتظر وصول عرض مميز في الصيف من أجل رحيله".

وواصل: "هناك اهتمام باللاعب من جانب أندية الدوري الألماني والدوري الإسباني، من أجل انتقاله في الصيف المقبل".

وأتم تصريحاته: "الحديث حول حذف اللاعب صفة لاعب في النادي الأهلي غير صحيحة، لأنه لم يضعها على حسابه في انستجرام من الأساس".

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