منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات تونس و كرواتيا.

شهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية و جمل فنية وتسديد علي المرمى ، شارك في المران جميع اللاعبين ال ٢٥ المختارين للمعسكر و هم : محمد أبو جبل و محمد عواد و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و احمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي و مصطفي فتحي و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف ومصطفي محمد .