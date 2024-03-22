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الجمعة 22 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم الجمعة في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات تونس و كرواتيا.

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منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا

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منتخب كرواتيا يلتقي تونس بكأس عاصمة مصر بعد غدٍ

شهد مران منتخب مصر تدريبات بدنية و جمل فنية وتسديد علي المرمى ، شارك في المران جميع اللاعبين ال ٢٥  المختارين للمعسكر و هم :  محمد أبو جبل و محمد عواد و  المهدي سليمان و مصطفي شوبير و احمد حجازي و رامي ربيعه و محمد هاني و محمد حمدي  و أكرم توفيق و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و محمد شكري و مروان عطية و حمدي فتحي و إمام عاشور   و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة  و محمود تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف و محمد الشامي و محمد شريف ومصطفي محمد .

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منتخب كرواتيا يلتقي تونس بكأس عاصمة مصر بعد غدٍ
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