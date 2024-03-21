منتخب كرواتيا يلتقي تونس بكأس عاصمة مصر بعد غدٍ

في مواجهة مرتقبة ، يلتقي منتخب كرواتيا نظيره تونس ، في تمام العاشرة من مساء بعد غدٍ السبت ، في ثاني مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية.





ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المواجهة ، الطرف الآخر الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا التي تقام غد الجمعة على ملعب العاصمة الإدارية .

وتذاع المواجهات كافة ، عبر قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المصرية على صعيدي الأندية والمنتتخبات.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.