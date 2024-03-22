أسعار النفط ترتفع بدعم تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والبنزين

ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 0.55% أو 47 سنتا إلى 86.42 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6% أمس الأربعاء.

كما زادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 0.47% أو 38 سنتا إلى 81.65 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة. وانتهى أجل عقد أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 2.1% عند 81.68 دولار.

مخزونات النفط

مخزونات النفط



وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني. وهبطت المخزونات بشكل غير متوقع بمليوني برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع بزيادة قدرها 13 ألف برميل.

وتراجعت المخزونات مع ارتفاع الصادرات واستمرار مصافي التكرير في زيادة نشاطها. وانخفضت مخزونات البنزين للأسبوع السابع بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 230.8 مليون مما يعكس طلبا قويا على الوقود.

وأعطت أرقام المخزونات بعض الدعم للسوق بعد أن أثرت التوقعات المتباينة من صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي بشأن تخفيضات الفائدة هذا العام على الأسعار في وقت سابق.

وثبّت المركزي الأميركي أمس الأربعاء أسعار الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.50%، إلا أن صناع السياسة أبقوا بالكاد على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام مما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقد يعني بقاء المعدلات مرتفعة لفترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل.