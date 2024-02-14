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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 12 مليون برميل في أسبوع

مخزونات النفط
مخزونات النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير.

 

النفط

 

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت  آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون برميل.

 

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 710 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

 

وأردفت قائلة إن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير .

 

وذكرت أن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

 

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مخزونات البنزين

 

مخزونات النفط

 

وأضافت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 247.3 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت  آراءهم بأنها ستهبط 1.2 مليون.

 

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 125.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع بمقدار 1.6 مليون.


وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت 1.2 مليون برميل يوميا.

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