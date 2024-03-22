الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رسميًا.. أول بيان لوزارة البترول بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

بوابة الوفد الإلكترونية

إجتمعت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية 
 و انه فى ضوء النتائج الإيجابية  لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرا  و منها اجراءات تحرير سعر الصرف و الذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة النقل و شحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة احداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة و سعر البيع بزيادة غير مسبوقة ، و عليه تم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة و تصحيح أسعارالمنتجات البترولية التالية إعتباراً مــــن يــــوم الجمعه الموافق 22 / 03 / 2024 على النحو التالي :
البنزين 95       13.50 جنيه / لتر .
البنزين 92       12.50  جنيه / لتر.
البنزين 80       11  جنيه / لتــــــر.
الســـــولار           10  جنيه / لــــــتر.
غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3 .
البوتـــاجاز         100  جنيه / اسطوانة .

الجريدة الورقية