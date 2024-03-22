انكماش النشاط التجاري في فرنسا للشهر العاشر على التوالي

أظهرت التقديرات الأولية أن النشاط التجاري في فرنسا شهد انكماشًا للشهر العاشر على التوالي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات من S&P Global، حيث انخفض إلى 47.8 من 48.4 في فبراير، وهو أقل من 48.7 الذي كان متوقعا.

التصنيع في فرنسا

وكان هذا هو الشهر الرابع عشر على التوالي من الانكماش في نشاط التصنيع في فرنسا، حيث تراجع الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2023.



وتراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع في فرنسا إلى مستوى 45.8 في مارس 2024، من 47.1 في الشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق البالغة 47.5.

قطاع التصنيع في فرنسا

التصنيع في فرنسا

وسجل المصنعون أيضًا انخفاضًا حادًا في المبيعات، ويعزى ذلك إلى تردد العملاء، والظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط التضخمية التي تؤثر على الطلب.

وفي الوقت نفسه، على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الهجمات في البحر الأحمر، ارتفعت أوقات التسليم مرة أخرى، مما يشير إلى الاستقرار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريبًا في يناير.