مسلسل لحظة غضب الحلقة 12| علي قاسم يتلاعب بأعصاب صبا مبارك

تشهد الحلقة 12 لحظات تُحبس لها الأنفاس، بعد قرار علي قاسم بإبلاغ الشرطة جريمة قتل صبا مبارك لزوجها محمد فراج، بعد فشلها في إتمام المهمة الثانية التي طُلبت منها.

وبالفعل اتصل آسر “علي قاسم” بالشرطة ليبلغها عن جريمة قتل، وفي نفس وقت الاتصال يبلغه أحد رجاله باتمام المهمة الثانية، فيعود سريعًا لمكالمة الشرطة ويبلغهم بأن جارتهم قتلت قطتين بالسم.

نجحت صبا مبارك في مهمتها الثانية بمنع محمد القس بالذهاب للعب القمار في أحد الأماكن المخصةة لذلك وأرسلت له رسالة مدون فيها “مراتك بتخونك في البيت دلوقتي”، ليترك سهرته سريعًا ويعود للبيت ويجد زوجته تحضر له العشاء.

تعرض حلقات مسلسل لحظة غضب عبر أحد المنصات الترفيهية حصريًا، ضمن الماراثون الدرامي المتنوع بين القاضيا الاجتماعية والسياسية والكوميدية.

تبدأ الحلقة في الـ 11 مساءً يوميًا عبر منصة watch it.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.



أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.