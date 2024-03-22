مبابي يمهد طريق خروج نجم ريال مدريد للدوري الإنجليزي

ارتبط اسم ريال مدريد بالتوقيع مع الهداف الفرنسي كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة وإنه يعتبره نادي أحلامه، وكان قريبًا من ذلك في صيف 2021 الماضي.

وكشفت تقارير صحفية، عن نواجد صراع إنجليزي للتعاقد مع النجم البرازيلي، رودريجو من ريال مدريد خلال صيف عام 2024.

ومن المتوقع أن يؤثر قدوم مبابي، على دور العديد من اللاعبين في الهجوم، بما في ذلك رودريجو، مما يزيد من احتماليه رحيله.

ويحظى البرازيل باهتمام من قبل أربعة أندية إنجليزية في الدوري، وهي مانشستر سيتي، وأرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد.

رودريجو

وأشارت إدارة ريال مدريد عند عدم نيتها في التخلي عن رودريجو، ولكنها ستوافق على رحيله إذا تلقت عرضًا بقيمة 100 مليون يورو.

ويدرك رودريجو أن موقفه في تشكيل النادي الملكي، سيكون صعبًا بعد وصول مبابي، لكنه حاليًا مرتبط بعقد يستمر حتى الصيف 2028.

ويُعَدّ رودريجو أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، حيث شارك في 41 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل 13 هدفًا وتقديم 8 تمريرات حاسمة.