ورش متنوعة للأطفال وأمسيات شعرية وعروض فنية في ثاني ليالي رمضان بالإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الاسماعيلية، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في ثاني ليالي رمضان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد للرواد خلال شهر رمضان، ضمن برنامج وزارة الثقافة

وبدأت الليلة الثانية بعرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية فى ثاني عروضها على مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية في أولي ليالي رمضان الفنية بالإسماعيلية.



وقدمت الفرقة مجموعة من العروض الفنية المتنوعة، حيث شاركت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد جمهور محافظة الإسماعيلية بمجموعة من رقصاتها الاستعراضية المتنوعة التي تعبر عن الفلكلور السكندري ومنها «بنات بحرى، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني، صولوا إسكندراني،الفلاحي ، الزفة الإسكندرنى، تحيا مصر، حلاوة شمسنا اهداء لروح الفنان محمود رضا.

وتلي ذلك عرضا فنيا لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية أطفال والتي قدمت مجموعة من الراقصات علي انغام السمسمية منها ساره الليل، هاتوا الجراديل، التنورة، عدى النهار علينا.

في السياق قدمت فرقة التل الكبير للانشاد الديني افتتاحية الفرقة الي رحاب اليثربي للمجموعة، علي باب سيدنا النبي اسامة عزت، يا جمال النبي محمد ابراهيم حجازى، لاجل النبي احمد جاد .

الفعاليات اشراف أقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، تنفيذ فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وبدأ اليوم الثاني من البرنامج المركزي ( مقهي محمود دياب ) برنامج العودة إلي الجذور د. محسن فرجاني تحدث الدكتور يوسف فرغلي عنه في عدة نقاط منها السيرة الذاتية للدكتور محسن فرجاني ، سفر الدكتور محسن فرجاني لدولة الصين وتأثره بالثقافة الصينية ، ترجمة الكلاسيكيات الصينية للغة العربية ، ترجمة كتاب ( الطاو ) للحكيم لاوتسي أحد أهم كلاسيكيات الثقافة الصينية.

الأمسية الأدبية الكاتب محمد حمودة وحديث عن رواية حكايات ال ٤٩، الشاعر أحمد قاسم ألقي قصيدة بعنوان جواب من دنيا الأغراب .

في برنامج الفرع اقيم أمسية شعرية للشعراء

أحمد عليوة ألقي قصيدة بعنوان وسيم الروح

الشاعر عبد الفتاح عبد المتعال ألقي قصيدة بعنوان كلنا ولاد الأرض، بحضور كوكبة من ادباء وشعراء الاسماعيلية.

كما استمر ورش طي الورق، وتعليم الرسم بعمل مجسمات فانوس رمضان وزينه رمضان، والكعبة الشريفة، تدريب سماح علي.