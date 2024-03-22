عاجل
تعليمات جديدة من الرئيس السيسي بشأن رغيف الخبز حتى الآن.. "لا" قرار معلن بزيادة أسعار البنزين والسولار "التعويم" يضغط على أسعار البنزين والسولار والمازوت
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بولندا تواجه ويلز في نهائي تصفيات يورو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

ضرب منتخب بولندا موعدا مع نظيره الويلزي في نهائي تصفيات يورو 2024، وذلك بعدما فاز على استونيا بنتيجة 5/1، على ملعب "وارسو الوطني" في إطار مواجهات نصف النهائي من الدور الأول المؤهل إلى منافسات يورو2024

txt

البحرين تكتسح نيبال بخماسية في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

أهداف منتخب بولندا جاءت بتوقيع كل من فرانكوفسكي وزيلينسكي وبيوتروفسكي وكارول ميتس لاعب استونيا (هدف عكسي) وسيباستيان زيمانسكي في الدقائق 22، 50، 70، 74، 76

ولعب منتخب استونيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 من عمر المباراة بعدما تحصل ماكسيم باسكوتشي على البطاقة الصفراء الثانية ليغادر على إثرها أرضية الملعب.

وجاء هدف منتخب استونيا الوحيد عن طريق اللاعب مارتن فيتكال عند الدقيقة 78، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من ماركوس سوميتس.

ومن المقرر أن يتقابل منتخبا بولندا وويلز يوم الثلاثاء المقبل في نهائي المسار الأول والمؤهل إلى منافسات يورو 2024. 

الجريدة الورقية