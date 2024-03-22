بولندا تواجه ويلز في نهائي تصفيات يورو 2024

ضرب منتخب بولندا موعدا مع نظيره الويلزي في نهائي تصفيات يورو 2024، وذلك بعدما فاز على استونيا بنتيجة 5/1، على ملعب "وارسو الوطني" في إطار مواجهات نصف النهائي من الدور الأول المؤهل إلى منافسات يورو2024

أهداف منتخب بولندا جاءت بتوقيع كل من فرانكوفسكي وزيلينسكي وبيوتروفسكي وكارول ميتس لاعب استونيا (هدف عكسي) وسيباستيان زيمانسكي في الدقائق 22، 50، 70، 74، 76

ولعب منتخب استونيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 من عمر المباراة بعدما تحصل ماكسيم باسكوتشي على البطاقة الصفراء الثانية ليغادر على إثرها أرضية الملعب.

وجاء هدف منتخب استونيا الوحيد عن طريق اللاعب مارتن فيتكال عند الدقيقة 78، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من ماركوس سوميتس.

ومن المقرر أن يتقابل منتخبا بولندا وويلز يوم الثلاثاء المقبل في نهائي المسار الأول والمؤهل إلى منافسات يورو 2024.