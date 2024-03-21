اعتقال نجم سينمائي نيجيري بتهمة الرشوة

ألقي القبض على واحدة من أشهر الممثلات في ألقي القبض على واحدة من أشهر الممثلات في نيجيريا، بتهمة محاولة رشوة ضابط شرطة في ولاية كانو.، بتهمة محاولة رشوة ضابط شرطة في ولاية كانو.

وتقول الشرطة، إن أمل عمر أعطت ضابطا 250 ألف نايرا (137 جنيها إسترلينيا؛ 175 دولارا) لإطلاق سراح سيارتها المحتجزة.

وأضافت محاميتها أداما عثمان إنها تنفي الاتهامات الموجهة إليها قائلة إن ضابط شرطة هو أول من طلب المال.

وقد ظهرت في مئات الأفلام على مدى العقد الماضي، وهي معروفة أيضا في البلدان المجاورة.

أمل ، كما يعرفها عشاق صناعة السينما في كانو ، كانيوود ، لديها ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للشرطة، تم الاستيلاء على سيارة أمل قبل أكثر من عام للاشتباه في شرائها باستخدام عائدات احتيال يزعم أن صديقها ارتكبها.

قال المتحدث باسم شرطة كانو بشير محمد لبي بي سي"لقد أعطت ضابطنا 250,000 نايرا مع وعد بجلب المزيد من المال"

وقالت محامية أمل، السيدة عثمان، لبي بي سي إنهم سيواصلون خوض القضية في المحكمة لأنها تعتقد أن نجمة فوسكا بيو تعرضت للإكراه، هذه ببساطة حالة انتهاك لحقوقها لقد فزنا بالقضية الأولية في المحكمة حيث كانوا يحاولون ربطها بأنشطة صديقها التي ليس لها يد فيها".

لكن الشرطة لم تمتثل بعد لأوامر المحكمة بعد أربعة أشهر من خلال الاستمرار في التمسك بسيارتها.

وأوضح المحامي: «في قضية محاولة الرشوة هذه التي يزعمونها، سنتابعها حتى النهاية لأنه تم استدعاؤها للحضور واستلام سيارتها فقط من أجل تغيير الأمور».

تم إطلاق سراح أمل، 24 عاما، بكفالة.

وتشير الشرطة إن صديق أمل رمضان إينوا مطلوب بتهمة الحصول على أموال بادعاءات كاذبة ولا يزال طليقا.

ولم يعلق على هذه الاتهامات.