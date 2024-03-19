الفنان سعد فتحي: "بشوف ناس في المهرجانات مالهمش علاقة بالفن"

حل الفنان سعد فتحي ، ضيف في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الشخصية، إضافة إلى إصابته بالإحباط خلال الفترة الماضية.

أعرب الفنان سعد فتحي، عن استيائه بسبب عدم دعوته في أي من المهرجانات الفنية، كما كشف عن إصابته بالإحباط بسبب معاملة مساعد مخرج له.

وقال سعد فتحي، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": الفنان الكبير العظيم حسن حسني قال كويس أنكم كرموتوني قبل ما أموت، وده فنان كبير وقام على كتافه كل فنانين مصر، ولما بشوف نوع من التكريم ومهرجانات السينما محدش بيبعت ليا كفنان، أومال هتبعتوا لـ مين؟، بشوف ناس في المهرجانات مالهمش علاقة بالفن، ومش عارف أعمل إيه علشان يعزموني ألبس فستان عريان؟، مش عايز أبقى قاسي على حد ولكن دي بنتدرج تحت باند المجاملات.

سعد فتحي: مساعد مخرج كلمني بعجرفة لهذا السبب

أما عن إصابته للإحباط بسبب مساعد مخرج، فقال سعد فتحي: لما تبقي رايح مكان عندك أمل وفرحان أنك رايح لـ زملاء وسعي علشان أشوف شغل، واتقابلت بـ جفاء وفي حد اللي هو مساعد مخرج مش عايز أقول قليل الذوق كلمني بعجرفة كأني ضيف غير مرغوب فيه، يا راجل أنا جاي للي مشغلك، وقالي لما يكون في فرصة هنبعتلك، وأنا موجهتش له أصلًا كلام.

وتابع سعد فتحي، باكيًا: خرجت من عنده عندي إحباط، مش بعد العمر ده الواحد يتعامل بالشكل ده، الموضوع مأثر فيا لغاية دلوقتي، والمسألة تخصني أنا مش النقابة، يعني لو النقابة هي اللي كانت بعتاني كان ممكن أقول اللي حصل، لكن أنا كنت رايح لزملائي أبارك لهم، هما ردوا غبتي ولكن أنا مرضتش عليا كده.

وأضاف: شركات الإنتاج مبيجبوش ناس عارفة تتعامل مع الفنانين، يعني المفروض يقولوا والله إحنا نتمنى حضرتك تشتغل معانا وأول ما يكون في فرصة هنبلغك، أي كلمة طيبة، صدقة حتى، ولكن ليه المعاملة بجفاء كده؟، الحق مش عليهم هما، الحق على الكاست الفني الحقيقي سواء المخرج أو المنتج.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.