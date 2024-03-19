لازم ألبس فستان مفتوح عشان اتعزم في المهرجانات.. سعد فتحي: الفن أصبح للشلالية

أعرب الفنان فتحي سعد، عن استيائه بسبب عدم دعوته في أي من المهرجانات الفنية، كما كشف عن إصابته بالإحباط بسبب معاملة مساعد مخرج له.

وقال سعد فتحي، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": الفنان الكبير العظيم حسن حسني قال كويس أنكم كرموتوني قبل ما أموت، وده فنان كبير وقام على كتافه كل فنانين مصر، ولما بشوف نوع من التكريم ومهرجانات السينما محدش بيبعت ليا كفنان، أومال هتبعتوا لـ مين؟، بشوف ناس في المهرجانات مالهمش علاقة بالفن، ومش عارف أعمل إيه علشان يعزموني ألبس فستان عريان؟، مش عايز أبقى قاسي على حد ولكن دي بنتدرج تحت باند المجاملات.

أما عن إصابته للإحباط بسبب مساعد مخرج، فقال سعد فتحي: لما تبقي رايح مكان عندك أمل وفرحان أنك رايح لـ زملاء وسعي علشان أشوف شغل، واتقابلت بـ جفاء وفي حد اللي هو مساعد مخرج مش عايز أقول قليل الذوق كلمني بعجرفة كأني ضيف غير مرغوب فيه، يا راجل أنا جاي للي مشغلك، وقالي لما يكون في فرصة هنبعتلك، وأنا موجهتش له أصلًا كلام.

وتابع سعد فتحي، باكيًا: خرجت من عنده عندي إحباط، مش بعد العمر ده الواحد يتعامل بالشكل ده، الموضوع مأثر فيا لغاية دلوقتي، والمسألة تخصني أنا مش النقابة، يعني لو النقابة هي اللي كانت بعتاني كان ممكن أقول اللي حصل، لكن أنا كنت رايح لزملائي أبارك لهم، هما ردوا غبتي ولكن أنا مرضتش عليا كده.

وأضاف: شركات الإنتاج مبيجبوش ناس عارفة تتعامل مع الفنانين، يعني المفروض يقولوا والله إحنا نتمنى حضرتك تشتغل معانا وأول ما يكون في فرصة هنبلغك، أي كلمة طيبة، صدقة حتى، ولكن ليه المعاملة بجفاء كده؟، الحق مش عليهم هما، الحق على الكاست الفني الحقيقي سواء المخرج أو المنتج.

وأضاف: أنا مش عارف ليه مش عايزين يشغلوني، مش عايز أقول أنا اتظلمت ولكن أين أنا من المسلسلات، يعني النهاردة في كام مسلسل في رمضان أنا مش في ولا واحد فيهم؟، أنا بسألهم أهو أين أنتم مني؟ والحمد لله مفيش حاجة عملتها حتى لو مشهد صغير مخدتش حقها، ويمكن اللي بيضايقهم أن المشهد هو اللي بيعلم في الفيلم.

واستكمل: الفن قائم على الشلالية والعلاقات، وإحنا جيل مبيعرفش يفرض نفسه ويكون فيه طبع التباتة والغلاسة ويروح يتكلم ويفرض نفسه، النهاردة لو دخلنا أي لوكيشن هنلاقي 3 معروفين في الوسط والباقي مش معروفين، ولو سألنا يقولك ده أخو وقريب فلان، ومبيحترموش الجيل القديم.

وأضاف: محمد إمام كان أول ما أدخل اللوكيشن بيقف ويديني كرسي، هو نجم وبطل لكن فاهم ومتربي، لكن أين أنا من الناس التانية؟، وعايز أقول أني موجود وصحيًا وفنيًا كويس، ومعروف على مستوى العالم العربي كله، ناقصني إيه؟ اللي ناقصني أن المنتجين ياخدوا بالهم مني.