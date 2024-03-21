إصابة كورتوا تمنح أندريه لونين قبلة الحياة مع ريال مدريد

يبدو أن إصابة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا من ريال مدريد الإسباني، قد فتحت الباب أمام أحد زملائه، للحصول على فرصة للعب لفترة أطول مع الفريق "الملكي".

وأعلن النادي الملكي عن إصابة كورتوا، بتمزق في غضروف الركبة الأمامي، بعدما تعافى من إصابة الرباط الصليبي، قبل بدء الموسم الحالي بفترة قصيرة.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، الإصابة تلي تعرض لها الحارس البلجيكي، جعلت إدارة ريال مدريد تبدأ في إجراءات، تجديد عقد الأوكراني أندريه لونين.

وقال المصدر أن الإدارة تعتقد أن الحارس الأوكراني سيكون ركيزة الفريق في المستقبل، نظرًا للأداء المتميز الذي يقدمه مع الفريق.

لونين

وأشار إلى أن لونين يميل إلى البقاء في قلعة السنتياجو برنابيو لفترة طويلة، ويثق بأنه سيكون الحارس الأساسي في المستقبل، على الرغم من أن عقده سينتهي في عام 2025.

خلال الموسم الحالي، شارك الأوكراني صاحب الـ 25 عامًا، مع النادي الملكي في 25 مباراة في مختلف البطولات، وتلقى 19 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

وأفادت التقارير الصحفية بأن كورتوا سيغيب عن الفريق لمدة 8 أسابيع إضافية، مما يعني انتهاء موسمه مع الفريق الحالي من دون خوض أي مباراة رسمية.

كورتوا

ويواجه فريق ريال مدريد عدة تحديات صعبة، ومن بُين هذه التحديات مباراتين ضد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2024.