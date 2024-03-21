صحفي أمريكي: واشنطن حذرت زيلينسكي عدم بدء مفاوضات سلام مع روسيا

أعلن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، اليوم الخميس، أن المفاوضات بشأن حل النزاع الروسي الأوكراني كان من الممكن أن تبدأ قبل عدة أشهر، إلا أن السلطات الأمريكية هددت فلاديمير زيلينسكي، بحرمانه من التمويل للاحتياجات غير العسكرية.

وكتب هيرش في مقالته، "كنا على وشك بدء مفاوضات معقولة قبل عدة أشهر، قبل إعادة انتخاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتدهور العسكري لزيلينسكي. غير أن القيادة الأمريكية، قدمت لزيلينسكي إنذارا، لا مفاوضات أو تسوية، وإلا فإننا لن ندعم حكومتك بـ45 مليار دولار من المساعدات غير العسكرية التي تتلقاها أوكرانيا سنويًا".

وبحسب هيرش، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن "راهن على مواجهة التهديد الروسي بحلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أنه لن يغير مساره تحت أي ظرف من الظروف، على اعتبار أن "النهاية لا مفر منها"

وأكد هيرش أنه "ليس لدى أوكرانيا طريق نحو النصر، وأن (الصراع) سينتهي بأن يصبح بوتين رمزًا تاريخيًا في روسيا، الذي سيعيد اللؤلؤة الوطنية، أي خاركوف من الغرب".

وكان هيرش صرح سابقًا أن القوات الأوكرانية محبطة ولن تكون قادرة على اختراق خطوط الدفاع الروسية ولم تعد لديها فرصة لتحقيق النصر.