الإصابة تنهي سلسلة جريزمان التاريخية مع منتخب فرنسا

تسببت إصابة اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد إلى انتهاء مفاجئ للسلسلة القياسية التي حققها مع منتخب بلاده.

خلال مباراة بين فريقي أتلتيكو مدريد وبرشلونة ضمن الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي، التي انتهت بفوز برشلونة 3-0، شارك جريزمان في الشوط الثاني لكنه لم يظهر أداءه المعتاد، وذلك بسبب عدم راحته بسبب آلام في الكاحل.

صرح المنتخب الفرنسي أنه سيفتقد مساهمة، اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في مباراتين وديتين هذا الشهر، ضد ألمانيا وتشيلي، بعد إصابته في كاحله، ليتوقف رقمه القياسي، من حيث المشاركة في 84 مباراة متتالية مع منتخب بلاده.

وتُعد تلك أطول سلسلة في تاريخ المنتخب، متقدّمًا على باتريك فييرا، الذي لعب 44 مباراة على التوالي.

أنطوان جريزمان

سيتم تبديل لاعب أتلتيكو مدريد، والذي يُعدرابع أفضل هداف في فرنسا، برصيد 44 هدف في 127 مباراة، بلاعب الوسط ماتيو جندوزي بعد استبعاده من التشكيلة التي تتألف من 23 لاعبًا.

وقال ديشان: "لن نتمكّن من العثور على لاعب بهذه الخصائص. إذا كان لديه هذا السجل من المباريات المتتالية، فذلك نتيجة أهميته الكبيرة. سنخطّط بشكل مختلف مستقبلاً".

ويلاعب جندوزي في صفوف لاتسيو النادي الإيطالي، وذلك على سبيل الإعارة من نادي أولمبيك الفرنسي، وسبق له أن شارك 7 مباريات دولية مع منتخب فرنسا.

ويستضيف المنتخب الفرنسي المنتخب الألماني في استاد بارك أولمبيك في ليون يوم السبت المقبل، قبل مواجهة تشيلي في استاد فيلودروم في 26 مارس الحالي.