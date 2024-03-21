الخميس 21 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير خارجية أمريكا يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشعب المصري بحلول شهر رمضان، مؤكدًا أنه أجرى حوارًا بناءً مع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري خلال رحلته في الشرق الأوسط. 

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شكري: إسرائيل منعت دخول مفوض أونروا لرفح في خطوة غير مسبوقة (فيديو)

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سامح شكري: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية (فيديو)

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري، من القاهرة اليوم الخميس، أن رحلته إلى الشرق الأوسط أنها كانت ترتكز بشكل كبير على عدد من القضايا المشتركة مع مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات والسلطة الفلسطينية.

استضافة مصر مفاوضات غزة

وأكد تقديره لاستضافة مصر للمفاوضا بشأن حرب غزة، مضيفًا: “أود أن أتحدث عما ذكرناه بشكل ثنائي، لأنه من العظيم أن يكون لدينا هذه الفرصة واستغلالها لمشاركة الآراء والوضع الراهن وما هي الخطط المستقبلية وكيف يمكن الوصول للأهداف المشتركة”.

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