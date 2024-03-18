شكري: إسرائيل منعت دخول مفوض أونروا لرفح في خطوة غير مسبوقة (فيديو)

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الجانب الإسرائيلي منع دخول المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، إلى رفح الفلسطينية اليوم من مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، أن عرقلة زيارته لم يكن للحكومة المصرية دخلا به على الإطلاق.

وأشار إلى أن رفض دخوله كان من الحكومة الإسرائيلية، وهي خطوة غير مسبوقة بمنع موظف بالأمم المتحدة من عمله، فهو مساعد للأمين العام للأمم المتحدة وجرى منعه أثناء قيامه بمسؤولياته.

دعم مصر لوكالة أونروا

وشدد على دعم مصر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، موضحًا أنها مهمة جدا ودورها كبير ويجب أن يستمر.

وذكر أن قرارات تقييد تمويل وكالة أونروا، جاءت نتيجة لبعض الاتهامات الإسرائيلية التي لا أساس لها من الصحة خصوصا لعدم وجود أدلة كافية.

وأشار أنه يجب عدم تشويه مصداقية 40 ألف من الموظفين لدى الوكالة التي تدعم الفلسطينيين في فترات النزاع وغيرها.