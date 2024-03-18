الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سامح شكري: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية (فيديو)

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، رفض مصر لتنفيذ إسرائيل لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددًا على أنه يوجد توافق دولي على رفض أي عملية في المدينة التي تضم 1.4 مليون نازح فلسطيني.

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أونروا: المساعدات التي دخلت غزة "نقطة في بحر" الاحتياجات الأولية لسكان القطاع

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة أونروا  فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، أن الوضع سيكون كارثيًا إذا اجتاحت إسرائيل رفح، مؤكدًا أن عدد الضحايا سيتجاوز 30 ألفا وهو عدد الشهداء منذ بدء الحرب. 

وشدد على دعم مصر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، موضحًا أنها مهمة جدا ودورها كبير ويجب أن يستمر.

تقييد تمويل أونروا باتهامات لا أساس لها

وذكر أن قرارات تقييد تمويل الوكالة جاءت نتيجة لبعض الاتهامات الإسرائيلية التي لا أساس لها من الصحة خصوصا لعدم وجود أدلة كافية. 

وأشار إلى أنه يجب عدم تشويه مصداقية 40 ألف من الموظفين لدى الوكالة التي تدعم الفلسطينيين في فترات النزاع وغيرها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31726 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73792.

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