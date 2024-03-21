الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الروسي يستهدف مصنعًا للصواريخ وإصلاح المعدات الحربية الأوكرانية

القوات الروسية
القوات الروسية

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف الروسية، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدف مصنع "زوريا ماشبروكت" في نيكولاييف، حيث يتم إنتاج أجزاء الصواريخ ومعدات الإصلاح للقوات الأوكرانية.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في الحادي والعشرين من مارس/آذار، في مدينة نيكولاييف، تم ضرب منشأة عسكرية في مصنع "زوريا ماشبروكت".

وتابع: "ووفقا لتقارير سكان نيكولاييف، كان الهجوم مزدوجا، مع تفجير كبير، وتم استهداف أحد مستودعات الذخيرة بشكل جيد".

وأوضح ليبيديف بأنه تم تطويق عدة مباني في المدينة ولا يُسمح إلا لسيارات الإسعاف والشاحنات العسكرية بالمرور.

وأشار ليبيديف إلى أن مصنع "زوريا ماشبروكت" معروف بإنتاج قطع غيار الصواريخ وإصلاح المعدات العسكرية الثقيلة، حيث تم تخزين الكثير من الذخيرة في المؤسسة، وكان هناك أيضا معدات عسكرية، أكثر من عشرين وحدة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. 

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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