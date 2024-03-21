شرب الحليب يرتبط بأمراض القلب والسكري والخرف.. أطباء يوضحون

شرب الحليب الحيواني هو تقليد قديم، ولكن هل حان الوقت للتغيير؟ وفقا للجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM)، تشير الأدلة إلى أن هذا هو أفضل مسار للعمل، ويحتوي الحليب على دهون مشبعة، لذا كلما شربت أكثر، زادت المخاطر الصحية.

يمكن أن تساهم المستويات العالية من الدهون المشبعة في ارتفاع نسبة الكوليسترول وتضيق الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب - السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وأشار PCRM أيضًا إلى الانتشار المتزايد لعدم تحمل اللاكتوز - عدم قدرة الجسم على تكسير السكر الموجود في الحليب.



عدم تحمل اللاكتوز

وقد حددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الأعراض التي يمكن أن تحدث في غضون ساعات قليلة من شرب الحليب، على سبيل المثال.

علامات عدم تحمل اللاكتوز

زيادة تكوين الغاز

إسهال

الانتفاخ

تشنجات وألم في المعدة

قرقرة في المعدة

الشعور بالغثيان



وأضافت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن شدة الأعراض ووقت ظهورها تعتمد على كمية اللاكتوز التي تستهلكها".

يمكن أن يتطور عدم تحمل اللاكتوز في أي عمر، ولكن يعاني العديد من الأشخاص من الأعراض لأول مرة بين سن 20 و40 عامًا. الحل الوحيد هو تجنب تناول المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز، مثل الحليب.



وأضاف PCRM: "تظهر الأبحاث أن منتجات الألبان لها تأثير ضئيل أو معدوم على صحة العظام".

إذا كنت تشرب كوبًا من الحليب، فضع في اعتبارك أنه سيزيد من مستويات الجلوكوز في الدم إلى حد ما.



وبسبب محتوى الدهون في الحليب كامل الدسم، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل أبطأ قليلاً من الحليب الخالي من الدسم، لكن لا تنس السعرات الحرارية الإضافية.

وقالت منظمة الخرف الأسترالية إن تقليل تناول الدهون المشبعة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ باتباع هذا المنطق، سيكون من المنطقي أن استهلاك كميات أقل من الحليب يمكن أن يؤثر على ما إذا كان الشخص سيصاب بالخرف أم لا.