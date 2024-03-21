الخميس 21 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

50 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

صلاتي العشاء والتراويح
صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو 50 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في ليلة الجمعة الثانية من رمضان.

 

وأغلقت قوات الاحتلال طريق الواد بالبلدة القديمة من القدس، وعرقلت وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى.

 

وضمن الحصار المشدد الذي تفرضه على البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى منذ ستة أشهر، أعلنت شرطة الاحتلال مساء اليوم عن نشر 3 آلاف من عناصرها في القدس وعلى الحواجز المؤدية للمدينة، لمنع أهالي الضفة الغربية من الوصول للمسجد الأقصى، في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

 

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