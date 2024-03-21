الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجزائر تتخذ قرار مهما بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت السلطات الجزائرية يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا.

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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان صدر إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وحضره خصوصا رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش "قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".

يأتي هذا التعجيل للإنتخابات بعد شائعات تداولتها مواقع التواصل الأجنبية حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ونفت وكالة الأنباء الرسمية الخبر. 

وكان من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر من العام الجاري.

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