ما قدمه اتحاد الجزائر أمام وفاق سطيف في الدوري الجزائري

واصل اتحاد الجزائر بطل كأس السوبر الأفريقي صحوته في دوري المحترفين المحلي لكرة القدم وتغلب على ضيفه وفاق سطيف بهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة من المرحلةالـ 18 من الدوري الجزائري.

ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد حامل اللقب رابع الترتيب، الذي كان تعادل دون أهداف مع مضيفه نجم شباب مقرة الثالث عشر، في وقت سابق من يوم الثلاثاء, بينما تجمد رصيد وفاق سطيف عند 33 نقطة في المركز الثالث.

سجل عبد الرحمن باشا، وعبد الله كانو، هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 34 و58.

يذكر أن مولودية الجزائر يتصدر الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 9 نقاط عن النادي الرياضي القسنطيني ملاحقه المباشر.