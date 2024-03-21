شريف سلامة: توقعت نجاح مسلسل كامل العدد +1 وسعيد بردود الأفعال الإيجابية (حوار)

يحظي مسلسل " كامل العدد +1 " والذى يعرض على قنوان أون فى السباق الرمضاني بمشاهدة عالية، ويتصدر المسلسل محركات البحث عقب انتهاء كل حلقة، بعدما حقق الجزء الأول الذى عرض فى دراما رمضان 2023، نجاحا قويا، وذلك بعدما راهن الفنان شريف سلامة، على المسلسل المكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1، بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان أحمد مختار (شريف سلامة) و ليلى تيمور (دينا الشربيني)، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وتبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة و يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة شريف سلامة، ودينا الشربينى، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، و إخراج خالد الحلفاوى.

" الوفد " كان لها حوار مع الفنان شريف سلامة، بعد النجاح القوي الذى حققه مسلسلة الجزء الثاني " كامل العدد+ 1 "، حول مشاركته وحياته الفنية.

وأبدي الفنان شريف سلامة سعادته الكبيرة لنجاح مسلسله الرمضاني كامل العدد+1، والذي يشارك في السباق الرمضاني، بأنه سعيد للغاية بردود أفعال الجمهور، مؤكدا بأنه كان متوقعا هذا النجاح أثناء التصوير.

وكشف لنا عن أسباب تقديم جزء تاني من مسلسل " كامل العدد " الذي يحمل طابعا اجتماعيًا "كوميدي لايت" ويتحدث عن منهجه في تقديم الكوميديا، ويكشف ضرورة أن تكون اختيارات الفنان تاركة أثرا في جمهوره، ويتحدث عن الكيمياء الناجحة التي خرجت على الشاشة متمثلة في علاقته بدينا الشربيني وكيف كان الثنائي يستهدف النجاح بصدق من خلال هذا المشروع.

فى البداية كيف استقبلت ردود الأفعال القوية على نجاح المسلسل... وهل توقعت هذا النجاح ؟

حاجة جميلة جدا وسعيد جدا بردود الأفعال الإيجابية، بعد تعب وجهود كبير لكي يظهر المسلسل بهذا المستوي الرائع، لكي يرضي المشاهدين، وبالفعل توقعت للجزء التاني النجاح، مثلما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، والحمدا لله طبعا، وكل ذلك جاء نتيجة لتوافر عوامل النجاح بالمسلسل بداية من المخرج خالد الحلفاوي، والنجمة دينا الشربيني، والورق الذي كتبته رنا أبوالريش ويسر طاهر، مكتوب بشكل رائع، كما أن جهة الإنتاج بذلت كل ما في وسعها لتقديم العمل بصورة ترضي الجمهور والنقاد.

كلمني عن كواليس العمل.. وهل واجهت صعوبات أثناء التصوير؟

الحقيقة كواليس العمل كانت حاجة جميلة جدا، وكانت تسودها الروح الطيبة، و نحن عائلة رجعت تاني لأرضها بقيادة المخرج خالد الحلفاوي، وبنعمل واقع درامي حقيقي وجميل من حياتنا وانا سعيد جدا بهذا العمل.

ولم أوجه صعوبات أثناء التصوير، ونتحمل أى شئ من أجل أن نخرج بمشاهد ترضي جمهورنا، وأنا طوال الوقت أجتهد من أجل أن يصدقني الجمهور، لذا جلست مع أطباء تجميل عدة جلسات، هذا إلى جانب جلسات التحضير التي جمعتني بالنجمة دينا الشربيني والأطفال، والفنانة العظيمة إسعاد يونس.

ما الأسباب وراء تقديم جزء تاني من مسلسل كامل العدد +1 ؟

الحقيقة أن " كامل العدد " حقق نجاح كبير فى الجزء الأول، و تجربة مختلفة منحتني حرية تجاه الدور رغم أننا نعيش في أعماقه، والأهم أنه كان في كيمياء بيني وبين دينا الشربيني نجحنا خلالها في وصول روح الفكرة والشخصيات للجمهور ببساطة " مكثفة "من أجل تقديم شىء مميز وأعتقد هذا ما حصدناه من نتيجة العمل.

كلمني عن العمل مع الفنانة دينا الشربيني ؟

دينا شخصية جميلة والعمل معها رائع، وكان لدينا هدف أن ننجح، والحقيقة أنني وجدتها شخصية جميلة ولذيذة وطيبة ومن هنا خلقت الكيمياء بينا "شىء رباني" هذا بخلاف حبها للعمل واهتمامها به.

ماذا عن العمل مع الفنانة إسعاد يونس ؟

العمل مع الفنانة إسعاد يونس، شئ رائع وإضافة كبيرة للعمل، وأنا سعيد بوجودها معانا، وهي فنانة وشخصية راقية ورائعة على المستوى الشخصي والفني، ولديها كاريزما وحضورها طاغي، وشرف كبير وقيمة عظيمة وهامة أني أقف أمامها، وهي أحد أهم أسباب نجاح المسلسل لأنها إضافة كبيرة للعمل.

ما الإدوار التى تسعي لتقديمها فى الأعمال القادمة ؟

أنا بسعي لتقديم ملايين الشخصيات من داخل مشاعرنا وعواطفنا وليس لدي شخصية محددة، ولكن لدي هدف دائما كممثل، فأنا لا أحب تقديم الأعمال لأقول أنني ممثل وموجود بل أحب أن أكون صاحب تأثير لأَنِّي لدي مسئولية كبيرة تجاه الجمهور الذي يراني ويتأثر بي، لذلك لابد أن أحترم المحتوى الذي أقدمه لهم أو في التعامل مع هذا المحتوى وفكرته، ودائما ما أبحث في أعمالي لكي أقدم للجمهور محتوى يحترم عقله ويؤثر فيه بشكل جاد.

كيف تري المنافسة فى السباق الرمضاني ؟

الأعمال كلها جميلة ورائعة والجميع يقدم مستوي راقي جدا من الأعمال، وهناك تنوع كبير ما بين الكوميديا والدراما والمنافسة لذيذة بيننا وبين بعض وكلنا أصدقاء ونتمني النجاح لبعض والمنافسة شريفة وجميلة وسعيد بكل الأعمال.

ما هي المعايير التى تختار على أساسها الدور؟

المعايير مختلفة أغلب الوقت، ولكن أنا لدي معيار واحد فى حياتي كفنان هو أحترام الناس وأحترام عقولها، وشايف أن الفنان عليه مسئولية كبيرة جدا ودا المعيار الأساسي الذى أختار عليه الأدوار، وأن يرقي بالذوق العام، وتفهم الناس حاجة ولو بسيطة، وأن يعطي طاقة إيجابية ودا فى حد ذاته شئ كبير.

كيف تري دراما الـ15 حلقة ؟

مسلسلات الـ 15 حلقة ليست جديدة بل كانت موجودة، وهناك أعمال تستحق أن تقدم في 30 حلقة، وأخرى أحداثها تستحق الـ15 فقط، والممثل الجيد يريد أن يقدم دوره في العمل بشكل مكثف، ولا يهوى المسلسلات التي تعتمد على التطويل، وخلق شخصيات إضافية لسد الفراغ، مثل هذه الأعمال تصيب الجمهور بالملل، باختصار شديد عندما يكون العمل مكثفا ومكتوبا بشكل جيد، يثير شغف الفنان، ويحظى بإعجاب الجمهور.