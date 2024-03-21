ضربها بمفتاح إنجليزي.. إحالة المتهم بإنهاء حياة ربة منزل للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، المتهم بإنهاء حياة ربة منزل لسرقة مبلغ مالي منها في منطقة البساتين إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام محمد س 40 سنة، عامل، أن المتهم بدائرة قسم "البساتين" قتل المجنى عليها سلوى ا. عمدا مع سبق الإصرار، بان عقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بما حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، استل سلاح أبيض سكين متعدياً على المني عليها بها قاصداً قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

واقترنت جناية القتل العمد بجناية أخرى ، كما احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.