4 علامات تشير إلى إصابتك بسرطان الأمعاء.. دكتورة تكشف الأعراض

حددت الدكتورة ميليسا كونراد ستولر أعراض سرطان الأمعاء عندما ينمو الورم ويزيد حجمه، ويمكن رؤية واحدة من أكثر العلامات "النموذجية" في المرحاض.

من المفيد أيضا الانتباه إلى لون البراز، لأنه يمكن أن يكون إرشاديا للغاية وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون البراز الأحمر الساطع أو الداكن جدا علامة على النزيف الداخلي - وهو مؤشر محتمل على سرطان الأمعاء.

ما هي الأمعاء؟

أشارت الدكتورة ستوبلر ليس فقط إلى الشكل واللون، ولكن أيضا إلى مدى انتظام الإفراغ.

يمكن أن يحدث التغيير المستدام في العادات المعوية، والتي قد تشمل نوبات الإسهال والإمساك، بسبب ورم سرطاني وقد يكون هذا مصحوبا أو لا يكون مصحوبا بألم مستمر أو عدم راحة في البطن، على غرار التشنجات أو الانتفاخ.

حتى بعد إفراغ الأمعاء، قد يبدو الشخص المصاب بسرطان الأمعاء أن الأمعاء ليست فارغة تماما. قد يرجع ذلك إلى حقيقة أن المريض يبدأ في الشعور بالورم نفسه.

بالإضافة إلى علامات المرحاض لسرطان الأمعاء، يمكن أن يؤدي المرض أيضا إلى فقدان الوزن غير المبرر والتعب والشعور بالضعف.

إذا لاحظت أيا من الأعراض المذكورة أعلاه، يوصي الدكتور ستوبلر بشدة بإبلاغ طبيبك عنها.

قد لا يكون هذا سرطانا معويا، حيث قد تشير هذه الأعراض أيضا إلى:

التهاب القولون التقرحي

مُتَلازِمة الأَمْعاءِ المُتَهَيِّجةِ

مرض كرون