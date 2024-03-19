جابري فيجا عن مواجهة كريستيانو رونالدو: "كانت مثل الحلم"

أبدى جابري فيجا نجم فريق الأهلي السعودي سعادته بالتواجد في صفوف الراقي واللعب بالدوري السعودي للمحترفين في ظل تواجد كوكبة من النجوم العالميين على راسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال فيجا في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم معلقًا على مواجهة كريستيانو رونالدو واللعب أمامه: " الحقيقة هي أن الأمر يشبه الحلم، أليس كذلك؟ تمامًا مثلما واجهت ميسي في أول مباراة لي كلاعب أساسي في 2020".

وأضاف نجم الأهلي السعودي: " سأتمكن من إخبار أطفالي أنني واجهت اثنين من أفضل اللاعبين في التاريخ ".

وعن مستوى الدوري السعودي علق قائلًا: " يمكنني أن أخبركم أنني مندهش جدًا في بمستوى اللاعبين في الدوري السعودي".

وأضاف: " نعلم جميعًا مستوى رياص محرز وكريستيانو رونالدو و كريم بنزيما، لكن اللاعبين السعوديين أيضًا لديهم مستوى عالي ".

السعودية واليابان الأفضل في آسيا

وتابع: " ربما تكون السعودية إلى جانب اليابان هُما البلدان الأكثر ثقافة كروية في آسيا، يمكنك أن ترى أن الأمر لا يتعلق بعامين أو ثلاثة أعوام، منذ وصول كريستيانو، ولكن الأمر يعود إلى فترة طويلة، في الشارع ترى الأطفال يحملون الكرة في أيديهم للذهاب واللعب".

واختتم: " هذا ما فقدناه في إسبانيا ، أن ترى الأطفال يرتدون قمصان ريال مدريد، وقمصان برشلونة، وقمصان السيتي، وقمصان المنتخب الوطني، إنه شيء جميل وأنا سعيد بهذه العادات ".