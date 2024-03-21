خلال شهر واحد.. سواريز يسلب عرش ميسي في الدوري الأمريكي

تمكن لويس سواريز، لاعب إنتر ميامي، من سلب عرش زميله الأرجنتيني ميسي قائد الفريق الأمريكي في خلال شهر واحد.

تم اختيار المهاجم الأوروجواياني يوم الاثنين كأفضل لاعب في الجولة الـ 45 من الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الثانية في هذا الموسم.

وكان تألق سواريز حاسمًا في فوز إنتر ميامي بنتيجة 3-1، على دي سي يونايتد يوم السبت، حيث شارك كبديل في الدقيقة ،62 وسجل هدفين لصالح فريقه، في مباراة غيب فيها ميسي بسبب الإصابة.

لويس سواريز

ويتصدر مهاجم برشلونة السابق قائمة هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد 4 أهداف، متساويًا مع جيورجوس جياكومو (أتالانتا يونايتد) وديجان يوفيليتش (لوس أنجلوس جالاكسي).

وتمكن سواريز من الحصول على جائزة أفضل لاعب، في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي هذا الموسم.

ليتفوق سواريز على ميسي، الذي كان النجم الأبرز في فريقه الأمريكي منذ انضمامه إليه العام الماضي.

ويتساوى إنتر ميامي وكولومبوس كرو، حامل لقب الدوري الأمريكي، في صدارة جدول برصيد 10 نقاط لكل منهما.

سيخوض فريق إنتر ميامي مباراة يوم السبت على ملعب نيويورك ريد بولز، ومن المتوقع استمرار غياب ميسي عن الفريق.