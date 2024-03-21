الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو مصاص دماء.. رسم كاريكاتير في صحيفة كندية يغضب اليهود

نتنياهو مصاص دماء
نتنياهو مصاص دماء

نشرت صحيفة "لا بريس" الكندية الناطقة بالفرنسية، رسما كاريكاتوريا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة "مصاص دماء"، قبيل استعداده للهجوم على مدينة رفح.

الرسم أحدث عاصفة من الانتقادات بحق الصحيفة، التي اتهمت بالعنصرية وبـ"معاداة السامية"، وكان من بين المنتقدين للصحيفة سياسيين كنديين من بينهم رئيس الوزراء جاستن ترودو، فضلا عن شخصيات يهودية كندية.

 

ويظهر الرسم الذي نشرته الصحيفة الرقمية نتنياهو بأذنين مدببتين ومخالب ومرتديا معطفا طويلا، وهو يقف على متن سفينة.

 

وتحت الرسم جاءت عبارة "نوسفينياهو في طريقه إلى رفح"، في إشارة إلى فيلم مصاص الدماء "نوسفيراتو" (Nosferatu) الذي أنتج عام 1922.

وجاء الرسم على خلفية إعلان نتنياهو عزمه اجتياح رفح بحجة القضاء على الفصائل الفلسطينية المتبقية، على الرغم من الضغوط الدولية والتحذيرات من الخسائر البشرية الهائلة المتوقعة في صفوف المدنيين.

 

وعلى وقع الانتقادات والاتهامات بـ"معاداة السامية"، سحبت الصحيفة الرسم عن موقعها وقدمت اعتذارا.

 

وفي نص مقال الاعتذار، قالت رئيسة تحرير الصحيفة ستيفاني غرامون أن الكاريكاتور كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي، وأكدت أنه تمت إزالته من كل المنصات التابعة للصحيفة.

 

وقالت غرامون إن رسام الكاريكاتور سيرج شابلو أكد أن رسمه لم يكن يهدف أبدا للترويج لمعاداة السامية.

 

مواد متعلقة

أهالي طولكرم يشيعون جثامين شهداء مخيم نور شمس الأربعة

مستعمرون يستولون على 150 ألف متر من أراضى الخضر جنوب بيت لحم

صور أقمار صناعية تُظهر تدمير 35 بالمئة من مباني غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

ضبط شبكة تجسس في لبنان تعمل لصالح إسرائيل

انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك

وزير للاحتلال يطالب تل أبيب بتقديم عرض لحماس بمغادرة غزة مقابل وقف الحرب

لابيد يدعو لإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا
الجريدة الورقية