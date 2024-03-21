نتنياهو مصاص دماء.. رسم كاريكاتير في صحيفة كندية يغضب اليهود

نشرت صحيفة "لا بريس" الكندية الناطقة بالفرنسية، رسما كاريكاتوريا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة "مصاص دماء"، قبيل استعداده للهجوم على مدينة رفح.

الرسم أحدث عاصفة من الانتقادات بحق الصحيفة، التي اتهمت بالعنصرية وبـ"معاداة السامية"، وكان من بين المنتقدين للصحيفة سياسيين كنديين من بينهم رئيس الوزراء جاستن ترودو، فضلا عن شخصيات يهودية كندية.

ويظهر الرسم الذي نشرته الصحيفة الرقمية نتنياهو بأذنين مدببتين ومخالب ومرتديا معطفا طويلا، وهو يقف على متن سفينة.

وتحت الرسم جاءت عبارة "نوسفينياهو في طريقه إلى رفح"، في إشارة إلى فيلم مصاص الدماء "نوسفيراتو" (Nosferatu) الذي أنتج عام 1922.

وجاء الرسم على خلفية إعلان نتنياهو عزمه اجتياح رفح بحجة القضاء على الفصائل الفلسطينية المتبقية، على الرغم من الضغوط الدولية والتحذيرات من الخسائر البشرية الهائلة المتوقعة في صفوف المدنيين.

وعلى وقع الانتقادات والاتهامات بـ"معاداة السامية"، سحبت الصحيفة الرسم عن موقعها وقدمت اعتذارا.

وفي نص مقال الاعتذار، قالت رئيسة تحرير الصحيفة ستيفاني غرامون أن الكاريكاتور كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي، وأكدت أنه تمت إزالته من كل المنصات التابعة للصحيفة.

وقالت غرامون إن رسام الكاريكاتور سيرج شابلو أكد أن رسمه لم يكن يهدف أبدا للترويج لمعاداة السامية.