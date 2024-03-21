الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يفشل في العثور على أنفاق أسفل مستشفى الشفاء

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أنفاق في مستشفى الشفاء خلال العملية الأخيرة.

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له، أمس الأربعاء أنه قتل نحو 90 مسلحا داخل المجمع واعتقل 160 آخرين، وجاء في بيان الجيش "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على إرهابيين وعثرت على أسلحة في المجمع، بينما منعت إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".

 

وكان الجيش الاحتلال صرح مساء الثلاثاء أن عشرات من الإرهابيين البارزين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي تم اعتقالهم في العملية.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أن من بين المعتقلين هم كوادر طبية ومصابين ومرضى.

 

 

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