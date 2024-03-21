اللاعبون الصائمون محظورين من منتخب فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرارًا مثيرًا للجدل يمنع لاعبين مسلمين، في منتخبات فرنسا للشباب، من الصيام في شهر رمضان الحالي.

ووفقًا لراديو "مونت كارلو" الفرنسي، فإن الاتحاد المحلي للعبة قام بإرسال مذكرة إلى جميع المدربين الوطنيين، تطلب بعدم تغيير برامج الإعداد لمساعدة اللاعبين الصائمين في أداء واجباتهم الدينية.

وفي تصريحاته لصحيفة "لو فيغارو"، أكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، ضرورة الحفاظ على مبدأ الحيادية، وطلب من جميع الأطراف الالتزام بالطرق المعتادة للعمل، مشيرا إلى أنه لا ينبغي اتخاذ قرارات استثنائية لأسباب دينية.

استبعاد محمد دياوارا

تم استبعاد موهبة أولمبيك ليون محمد دياوارا، من منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، بسبب عدم انسجامه مع القواعد الجديدة، التي فرضها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشأن صيام شهر رمضان.

وحافظ اللاعب ذو الأصول المالية، على أداء واجبه الديني في شهر رمضان، قبل أن يتم اختياره لتمثيل منتخب فرنسا للشباب برفقة زميله ديهماين تابيبو، لاعب فريق نانت.

ووفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، فإن لاعب الوسط الواعد يقود قائمة اللاعبين المسلمين، في الدوري الفرنسي الذين يدعون لإيقاف المباريات، للسماح لهم لكسر الصيام.

ويذُكر أن رابطة الدوري الفرنسي، قد رفضت طلب، تعليق المباريات أيضا خلال شهر رمضان في الأونة الأخيرة.

وأثارت تلك السلوكيات غضب عدد كبير من اللاعبين المسلمين، الذين بدأوا بجدية في التفكير في الهروب من المنتخبات الفرنسية، والانضمام إلى منتخبات بلدانهم الأصلية.