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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حسام موافي يحذر من خطورة صوم مرضى السكر.. فيديو

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني؛ مرضى السكر الذين يتناولون جرعات أنسولين، من الصيام.
وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصيام لوقت طويل يكون خطير جدًا على مريض السكر ويجب عدم الصوم إطلاقًا لأن ذلك خطرًا على حياته.

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وتابع الدكتور حسام موافي: ليس كل مرضى السكر يجب أن يفطروا ولكن من يتناول أنسولين فقط، ومن يتناول الحبوب لابد من قياس التراكمي لو مرتفع ميصومش، ولو مش عالي يبقى يصوم عادي.

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