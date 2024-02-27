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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد معروف حكمًا لنهائي كأس مصر وأعتراض إبراهيم نور الدين

محمد معروف
محمد معروف

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد معروف الحكم الدولي، سوف يكون حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية يوم 8 مارس المقبل.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، رشح معروف لإدارة القمة، وأغلبية اللجنة وافقت الرأي، مع وجود قلة ترشح أمين عمر للمباراة، وتم إبلاغ الحكم بإدارة القمة".

وأضاف أمير هشام: "المرشحين كمساعدين هاني عبدالفتاح مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني ووائل فرحان حكم فيديو وعمرو الشناوي مساعد فيديو".

وقال أمير هشام: "هناك اتجاه لاستبعاد عمرو الشناوي حكم مساعد الفيديو بعد شكوى لافيينا ضده بسبب مباراة راية في دوري المحترفين".

واختتم: "إبراهيم نور الدين أبدى غضبه الشديد لعدم ترشحه لإدارة القمة، وطالب بإدارة المباراة خاصةً أنه سوف يعتزل بنهاية الموسم الجاري، وبعض أعضاء اتحاد الكرة تعاطفوا معه، ولكن بيريرا ولجنة الحكام رفضوا أمر تواجده تمامًا".

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