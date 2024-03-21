مستعمرون يستولون على 150 ألف متر من أراضى الخضر جنوب بيت لحم

استولى مستعمرون، اليوم الخميس، على 150 دونما من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم “أي ما يعادل 150000 متر مربع”.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفاد الناشط أحمد صلاح لمراسلنا، بأن مستعمرين قاموا بالاستيلاء على الأرض في منطقة "أبو بكير" قرب مستعمرة "العازر" المقامة على أراضي المواطنين، وزراعتها بأشتال الكرمة واللوزيات، مشيرا إلى أن ملكية الأرض تعود لمواطنين من عائلة موسى.

يشار الى أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم الاستعمارية على أراضي بلدة الخضر، تمثل بالاستيلاء على مساحات، وتجريف أخرى، وهدم غرف زراعية، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم .