تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة طاجيكستان اليوم

يلتقي منتخب السعودية بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، مساء اليوم الخميس، مع نظيره منتخب طاجيكستان في مهمة جديدو لمواصلة منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإيطالي روبرت مانشيني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: علي البليهي - علي لاجامي - متعب الحربي.

خط الوسط: ناصر الدوسري - سامي النجعي - محمد كنو - سعود عبد الحميد.

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان.

تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وطاجيكستان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، «العاشرة مساء بتوقيت السعودية».

وتبث مباراة السعودية وطاجيكستان عبر قناتي SSC HD 1 السعودية وAlkass Two HD القطرية.