وكيل صحة الوادى الجديد يتفقد مستشفيات الخارجة للتأكد من جاهزيتها

قام الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد بالمرور على مستشفى صدر الخارجة ومستشفى حميات الخارجة للتأكد من جاهزيتهم للعمل واستقبال الحالات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء الدكتور محافظ الوادى الجديد .



ورافقه فى جولة المرور الدكتور عاطف عبد الرازق على مدير ادارة الرعاية الحرجة والطوارئ، والدكتور محمد كمال محمد مدير ادارة الجودة، واحمد عبد الله مدير ادارة التموين الطبى.

وحرص وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، على متابعة الانضباط الادارى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين والامصال والتطعيمات، مشيدا بانتظام العمل والتزام الفريق الطبى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية

وتفقد الاقسام الداخلية والعناية المركزة والاستقبال ومراجعة سجلات المرضى ودقة تسجيل البيانات بها .



وأجرى الدكتور هشام بكر هارون، حوارا مع المرضى المحجوزين وقت المرور للوقوف على جودة الخدمات التى تؤدى لهم.



وأكد هشام، على توافر مستلزمات المعامل والتاكد من توافرها لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، موجها بتحديث قائمة الادوية وتوفيرها بصورة تتناسب مع المترددين

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