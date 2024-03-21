السيسى يطمئن المصريين: إحنا فى وضع أحسن كتير

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب على الأوضاع، لافتا إلى الأوضاع داخل مصر فى تحسن كبير.

وقال “ السيسي” خلال كلمته في احتفالية المرآة المصرية، اليوم الخميس، إن : "النقطة التانية الخاصة بالموقف الداخلى.. بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى.. وعمرى ما هقول كلام كده.. احنا في وضع أحسن كتير والأمور بتحسسن وهتتحسن أفضل كده علشان نتجاوز الأزمة دى.. وربنا سبحانه وتعالي يساعد اللى بيساعد نفسه.. الحمد لله رب العالمين أحسن ومستمرين".

وتحتفل مصر من كل عام بـ "يوم المرأة المصرية"، والذي يوافق الـ 16 من مارس من كل عام، تخليدا لـ "ذكرى ثورة المرأة المصرية" ضد الاستعمار البريطاني الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.

ستعرض الوفد فى التقرير التالى مواقف المرأة المصرية وبطولاتها منذ الاحتلال الإنجليزي على مصر ،وغيرها من المواقف مهمة فى تاريخ مصر ، ومقاومة ضد كل أشكال الاحتلال ببساله .

يوم المرأة المصرية من عام 1919، تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة السيدة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة يوم المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتي خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".