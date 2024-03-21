وكيل تموين قنا: ضخ كميات إضافية من السكر على مدار شهر رمضان

أعلن حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أنه لا وجود لأى مشكلة فى توفير السكر للمواطنين بقنا، مضيفا أن المديرية تقوم بضخ كميات كبيرة أضعاف الكميات المعتاده فى السوق وذلك بشكل يومى.

وأوضح القط فى تصريحات خاصة للوفد أن الأزمة تكمن فى حالة الهلع التى تسيطر على البعض من المواطنين بالاستحواذ على كميات من السكر فوق الاستهلاك، وذلك لتخزينه، مضيفا أن المخزون من السكر أمن ولدينا وفره منه تكفينا لأشهر قادمة.

وذكر وكيل وزارة التموين بقنا، أن معارض أهلا رمضان والهايبرات المشاركة فيه بمختلف مراكز محافظة قنا، متواجد فيها السكر ٢٤ ساعة فى ٢٤، بجانب ضخ كميات أخرى يوميا، يتم توزيعها على البقالة بالقرى والنجوع، ويتم الإعلان عنها يوميا فى كشوف يجرى نشرها لإعلام المواطنين بأماكن التوزيع.

وتابع القط أن المديرية وبالتعاون مع الإدارات بمختلف مراكز قنا، تقوم بشن حملات تموينية مختلفة على مدار اليوم تمكنا خلالها من ضبط كميات كبيرة من السكر لدى بعض التجار، مضيفاً أن السكر كان فى حالة تحجر من طول مدة تخزينه المخازن، وهو ما يوضح أن الأزمة أزمة أخلاق وضمير فى المقام الأول وليس أزمة نقص .